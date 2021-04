L'apertura del Corriere dello Sport: "Lukaku senza freni, Dybala che magia"

"Lukaku senza freni, Dybala che magia" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio ai recuperi di campionato andati in scena ieri: vittoria della capolista Inter per 2-1 contro il Sassuolo, successo dei bianconeri contro il Napoli con lo stesso punteggio. Nerazzurri a +11 sul Milan grazie alla decima vittoria di fila, le mani sullo Scudetto di Conte. Riscossa Juve per la Champions con Cristiano Ronaldo e Dybala. Conte: "E c'è chi criticava Lukaku". Pirlo: "Peccato per i punti persi".

Champions - "Show di Mbappè, Bayern ko": grande sfida all'Allianz tra Bayern Monaco e PSG. Finisce 3-2 per i parigini nonostante il dominio bavarese. Protagonista Mbappè con una doppietta. Nell'altra sfida vittoria del Chelsea in casa del Porto per 2-0.

L'Europa League - "Serve una Roma perfetta": dice Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi. Oggi in campo la Roma con l'Ajax. L'orgoglio dell'ultima italiana rimasta in corsa in Europa.