L'apertura del Corriere dello Sport: "Nessuno come l'Italia"

"Nessuno come l'Italia": questo il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna del Corriere dello Sport. "È azzurro il primato del gioco", osserva il quotidiano in prima pagina. Verratti torna in gruppo: sarà disponibile mercoledì contro la Svizzera. Recupera anche Berardi, spazio a Di Lorenzo in difesa.

Eriksen - "Christian era morto", titola invece in taglio alto il quotidiano, che riprende le dichiarazioni in conferenza del medico della Nazionale danese. L'ex Tottenham, in arresto cardiaco durante la partita con la Finlandia, ora sta meglio. Le cause del malore restano però un mistero.

De Zerbi - Con un inserto di spalla il quotidiano introduce l'intervista esclusiva al nuovo tecnico dello Shakhtar: "È una Nazionale che fa divertire". L'ex Sassuolo si gode la creatura di Mancini: "Bello vedere i miei ragazzi in azzurro. Io ho scelto lo Shakhtar per crescere".