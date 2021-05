L'apertura del Corriere dello Sport: "Pirlo se la gioca". La Champions per convincere Agnelli

"Pirlo se la gioca", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. La vittoria in Coppa lo rilancia - scrive il quotidiano -, ma sulla sua strada c'è ancora il Milan. Il posto in Champions per convincere Agnelli: decisivo l'ultimo turno di campionato a Bologna, Zidane e Allegri restano in attesa.

Inter - "C'è l'intesa, arrivano i soldi", titola in taglio alto il quotidiano in riferimento ai nerazzurri. Da Oaktree il via libera ai 275 milioni. Intanto i tifosi "blindano" Conte: "Devi restare con noi".

Raspadori - Sempre in taglio alto, il quotidiano introduce l'intervista esclusiva al talentuoso attaccante del Sassuolo. Raspadori tra Under 21 e Mancini: "De Zerbi mi ha insegnato tanto".

Vezzali - "Superlega? Il calcio pensi più ai vivai". Parola della sottosegretaria Vezzali, che ai taccuini del quotidiano ha aggiunto: "Lo sport di base ha sofferto e merita aiuto".

Caos arbitri - Spazio in taglio basso all'inchiesta della Procura FIGC sui rimborsi "gonfiati" da alcuni direttori di gara. Sospesi La Penna, Pasqua e Robilotta, oltre a quattro assistenti. Si tratta di una misura cautelativa - si legge - a seguito della segnalazione AIA.