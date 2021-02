L'apertura del Corriere dello Sport: "Pirlo, venti di Juve". Bianconeri in finale di Coppa Italia

"Pirlo, venti di Juve" è il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. All'Allianz finisce zero a zero tra Juventus e Inter: risultato che premia i bianconeri, determinante il due a uno dell'andata. L'Inter fallisce la qualificazione: ora resta soltanto il campionato. Nel finale insulti tra Conte e Agnelli, mentre Pirlo festeggia: "Io come Allegri? Felice di esserlo".

Napoli - "Gattuso, tridente mai visto", si legge invece di spalla a proposito dell'altra semifinale. Stasera c'è Napoli-Atalanta: si parte dallo zero a zero dell'andata. Gli azzurri preparano l'assalto a Gasperini con Lozano, Osimhen e Insigne.

Europa League - In taglio basso il quotidiano si occupa delle risoluzioni dell'UEFA in merito agli impianti che ospiteranno alcune imminenti sfide di Europa League: "Gare con le inglesi, Italia porte aperte", si legge. C'è il no di Portogallo e Spagna: Benfica-Arsenal si disputerà all'Olimpico, Real Sociedad-United a Torino.

Ibrahimovic: "Ibra sale sul palco: 'Festival da record'", titola il quotidiano sempre in taglio basso. Dopo aver abbattuto la barriera dei cinquecento gol in carriera, lo svedese si prepara a Sanremo. E Amadeus lo celebra: "È il numero uno".