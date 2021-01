L'apertura del Corriere dello Sport su Milan-Juve: "Pirlo, prima finale"

"Pirlo, prima finale", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Giornata fondamentale per i bianconeri: contro il Milan capolista la partita del cuore e della verità. Aumentano però le difficoltà: anche Cuadrado positivo al Covid, oggi nuovi test. Pirlo, però, non vuole alibi. Intanto Pioli smorza gli animi: "Vogliamo vincere, non è la gara della vita". Per l'Inter l'appuntamento è con la Samp: Lukaku andrà in panchina.

Roma - In taglio alto il quotidiano titola: "Roma vigilia shock". Tiago Pinto ancora positivo: Fonseca (negativo) e il direttore generale si erano incontrati a cena e a Trigoria: il tecnico raggiungerà oggi a Crotone la squadra in bolla. Spazio al turnover contro i calabresi: in attacco dovrebbe esserci Mayoral al posto di Dzeko.

Botta e risposta - C'è spazio anche per un fondo del direttore Zazzaroni che titola: "Il vero e il falso", in risposta ai colleghi de La Gazzetta dello Sport che avevano smentito le indiscrezioni - fatte circolare dal Corriere - secondo le quali Suning sarebbe alla ricerca di nuovi acquirenti.

Salernitana - "Scommesse, furia Salernitana", si legge invece in taglio basso. Il club prende posizione dopo le giocate anomale col Pordenone: "La giustizia faccia luce subito".