L'apertura del Corriere dello Sport sul futuro societario dell'Inter: "Marotta, la conferma"

"Marotta, la conferma", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. "Zhang valuta le opportunità", ha dichiarato ieri l'a.d. nerazzurro, che ammette per la prima volta la trattativa per la cessione del club. BC Partners avvia la "due diligence" sul bilancio del club, oggi è in programma un CdA straordinario.

Inter - In taglio centrale c'è spazio anche per i risultati di ieri: "Ci pensa Lukaku, Fiorentina beffata", si legge a proposito dei nerazzurri. Il belga risolve la gara al 119' e regala l'accesso ai quarti, dove l'Inter affronterà il Milan. Conte è soddisfatto: "Energia per la Juve".

Juventus - "Juve, quanti rischi. Pirlo ringrazia Rafia", titola il quotidiano sempre in taglio centrale. I bianconeri partono forte, ma vengono raggiunti sul 2-2 dal Genoa: ai supplementari risolve il giovane tunisino, che dedica il gol alla mamma.

Napoli - Passano anche gli azzurri, con qualche fatica: "Il Napoli avanza, ma che fatica", si legge di spalla. Empoli battuto 3-2: toscani in campo senza tre giocatori, bloccati dall'ASL nell'albergo bolla.

Derby di Roma - Manca sempre meno alla partita più attesa nella Capitale: "Colpi di Tare, le certezze della Lazio" è il titolo dedicato ai biancocelesti in taglio basso, cui fanno eco le dichiarazioni del nuovo d.g. giallorosso Tiago Pinto, che ha assicurato: "Pellegrini è il simbolo della Roma".