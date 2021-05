L'apertura del Corriere dello Sport sull'Inter: "Zhang, campioni"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola sullo scudetto dell'Inter: "Zhang, campioni". Pari dell'Atalanta nel pomeriggio di ieri ed il titolo va all'inter, che diventa campione d'Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. E' stato il primo trionfo di una proprietà straniera. Delirio in piazza Duomo dalle 17 di ieri pomeriggio: almeno 30mila tifosi in piazza fino al coprifuoco. Conte: "E' uno dei miei successi più importanti".

Ronaldo salva Pirlo. Osi illude il Napoli - Pomeriggio complicato per la Juventus, che rischia di cadere sul campo dell'Udinese, ma una doppietta di Ronaldo nei minuti finali di gara salva Pirlo e la posizione in Champions: Juve, Milan e Atalanta sono ora appaiata in seconda posizione, con due lunghezze sul Napoli. I partenopei sono infatti incappati in un pareggio contro il Cagliari: alla rete di Osimhen in avvio di partita ha risposto Nandez in pieno recupero.