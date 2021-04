L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Sappiamo solo vincere"

L'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata alla Nazionale di Roberto Mancini: "Sappiamo solo vincere. Ma scatta l'allarme Covid: 4 azzurri dello staff positivi al virus" scrive il quotidiano. Venticinquesimo risultato utile consecutivo per l'Italia del Mancio che eguaglia Lippi. Tre vittorie su tre nel girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, 0-2 alla Lituania con i gol di Sensi e Immobile su rigore. Dieci uomini nuovi rispetto alla Lituania. Gli azzurri meglio nella ripresa. "Per la Under 21 ai quarti dell'Europeo c'è il Portogallo".

Serie A - Ora spazio al rush finale del campionato. "Conte prepara la grande volata": undici partite da giocare, compreso il recupero con il Sassuolo. Per arrivare allo Scudetto servono 8 vittorie.

L'addio - "L'ultimo derby di King Chiello": contratto in alto mare, il difensore potrebbe lasciare al termine della stagione e dire addio al calcio. Torna l'incubo virus: Demiral positivo.