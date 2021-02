L'apertura del Corriere dello Sport sulle italiane in Europa: "Ride solo Fonseca"

"Ride solo Fonseca" scrive il Corriere dello Sport in apertura sulle italiane in Europa. La settimana europea si chiude male: una sola vittoria in 4 partite per i nostri club. Dopo il ko della Juventus, è arrivato anche il ko del Napoli in casa del Granada. "Gattuso, errori da polli ma siamo contati". Dzeko-Mayoral: la Roma passa in casa del Braga 0-2 e ipoteca gli ottavi di finale. Il Milan invece viene fermato sul 2-2 dalla Stella Rossa dell'ex Inter Stankovic.

Il caso - "Da Ibra a Mbappé: il labiale che scotta": durante Barcellona-PSG sono volate parole grosse fra il francese e alcuni giocatori blaugrana, in particolare Jordi Alba. "Per strada ti uccido" le parole del giocatore dei parigini.

La Serie A - Oggi torna in campo la Serie A con i due anticipi del venerdì'. "Prandelli: Fiorentina serve rabbia". I Viola affronteranno lo Spezia. Cagliari-Torino è già uno spareggio salvezza.