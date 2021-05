L'apertura del Corriere dello Sport: "Uragano Mou". Seguirà la Roma in tv

vedi letture

"Uragano Mou", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. "Il ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Manchester United - si legge - avrà uno spettatore Special". Il tecnico portoghese seguirà la partita in televisione: la sua era nella Capitale è già iniziata.

Champions League - "Premier Champions, il Chelsea sfida il City", si legge invece in taglio alto. Impresa del Chelsea di Tuchel, che batte in casa il Real Madrid per due reti a zero e vola in finale di Champions, dove affronterà il Manchester City: in gol Werner e Mount. Superlega: i quattro club ribelli rischiano due anni di squalifica.

Inter - In taglio centrale c'è spazio per i nerazzurri: "Festa Inter, sabato blindato. In tremila fuori da San Siro". I festeggiamenti della squadra di Conte, che ieri ha brindato ad Appiano, proseguiranno sabato. In zona San Siro sarà consentito l'accesso a tremila persone.

Mourinho - "Di Canio: 'José? Lo preferivo a Pep'". Di spalla il quotidiano dedica spazio ad un audio circolato nelle ultime ore nel quale Di Canio attacca l'ex Tottenham: "Ha perso appeal, ma può portare entusiasmo", le sue parole.

Mancosu - "Il dramma di Mancosu: 'Io, operato di tumore'", si legge invece in taglio basso. Il capitano del Lecce racconta la sua storia: "Momenti terribili, ma sono tornato in campo".

Serie A - Sempre in taglio basso il quotidiano titola: "La Serie A riparte il 22 agosto, stop a Natale". La Lega ha inoltre cambiato il format della Lega, il presidente del Milan Scaroni dimissionario.