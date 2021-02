L'apertura delle pagine sportive del Corriere della Sera: "Un derby da mal di testa"

vedi letture

"Un derby da mal di testa". E' questo il titolo con cui il Corriere della Sera oggi in edicola apre le sue pagine sportive. Non si poteva che partire dal Derby Scudetto tra Milan e Inter, visto che mai come stavolta in palio c'è tantissimo. Da un lato Stefano Pioli prova a smorzare la tensioni dicendo che non si tratterà di un match decisivo, dall'altro Antonio Conte si coccola la sua squadra prima in classifica.