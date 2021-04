L'apertura di QS su Fiorentina-Juventus: "Forza ragazzi (ri)proviamoci"

"Forza ragazzi (ri)proviamoci". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Questo pomeriggio la Fiorentina ospiterà la Juventus per un match delicato per le zone basse della classifica. La formazione di viola all'andata sfoderò una partita superlativa andando a violare la casa bianconera per 3-0. Adesso in panchina non c'è più Prandelli ma Iachini anche se l'intenzione di fare punti contro il team di Andrea Pirlo è sempre viva.

Dubbi Inter - La voglia di conquistare lo scudetto da una parte, i dubbi sul futuro dall'altra. Il quotidiano sportivo si sofferma in taglio basso anche sulla situazione in casa Inter con Antonio Conte che preferisce pensare al presente con una sfida contro il Verona insidiosa per la corsa al titolo. Questo il titolo a riguardo: "Inter, rebus futuro. Conte e Suning ai titoli di coda?".

Domani Milan-Lazio - "Milan a Roma senza Ibra. A Pioli serve un super Mario". Questo il titolo riguardante il Milan. Domani sera la squadra di Stefano Pioli sarà impegnata in quel di Roma contro la Lazio senza Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico rossonero dovrebbe affidarsi a Mario Mandzukic che ancora non ha brillato in questa sua esperienza all'ombra della Madonnina.