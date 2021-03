L'apertura di Tuttosport: "Juve, la finale è adesso!"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre con il titolo: "Juve, la finale è adesso!". Stasera andrà in scena il match di ritorno contro il Porto, uno snodo fondamentale per la stagione bianconera. I ragazzi di Andrea Pirlo devono ribaltare il 2 a 1 subito in Portogallo per passare ai quarti di finale della massima competizione per club continentale.

La Dea gioca, l'Inter vince e se ne va - Ieri sera a San Siro è stata l'Atalanta a fare la partita, con l'Inter ad alzare un muro davanti ad Handanovic e a giocarsi le proprie chance in contropiede. La rete che vale i tre punti importantissimi nella corsa scudetto è stata a firma di Milan Skriniar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora nerazzurri a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus.