L'apertura di Tuttosport: "Milan-Juve, a noi due!"

"Milan-Juve, a noi due!", titola stamane Tuttosport.Il quotidiano guarda già alla sfida di mercoledì tra i rossoneri capolisti ed i bianconeri, chiamati a vincere per provare a riaprire i giochi e accorciare sulle prime posizioni. Vittorie sia per i bianconeri, 4 a 1 all'Udinese, che per il Milan, con un netto 2 a 0 sul Benevento nonostante l'espulsione di Tonali alla mezz'ora.

Finalmente! - Taglio alto dedicato alla vittoria importantissima ottenuta dal Torino sul campo del Parma. Un netto 3 a 0 con reti di Singo, Izzo e Gojak, che dà la vittoria ai granata nuovamente dopo due mesi di astinenza. Mister Giampaolo: "Che spirito! Ma io non sono ancora al sicuro!". Chi rischia per certo è invece mister Liverani, del Parma: in mattinata si terrà un vertice che potrebbe sollevarlo dall'incarico.