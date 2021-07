L'apertura di Tuttosport su Chiellini: "Oltraggio al Re"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con un primo piano di Giorgio Chiellini ed il titolo: "Oltraggio al Re". L'UEFA nomina Donnarumma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho e Chiesa nella Top 11 dell'Europeo ma esclude clamorosamente il capitano azzurro. E Chiellini guarda avanti: un altro anno con la Juventus, che da oggi inizia il raduno, senza i tanti nazionali impegnati fino a pochi giorni fa, sia in Europa che in Sudamerica.

Ore 18.30: la nuova A - Archiviato l'Europeo è già tempo di tornare a pensare alla Serie A, che oggi svelerà il suo calendario: alle 18.30, presso gli studi DAZN, si alzerà il sipario sulla prossima stagione, per la prima volta con un calendario asimmetrico, quindi con il girone di ritorno differente da quello di andata.

PSG, per Theo 40 milioni - Potrebbero non essere finite le spese pazze del Paris Saint Germain in questa prima parte di mercato: i francesi avrebbero messo sul piatto 40 milioni per Theo Hernandez. Offerta prontamente rispedita al mittente da parte del Milan.