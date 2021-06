L'apertura di Tuttosport sulla sfida dell'Italia: "C'è il Gallo per il Galles"

vedi letture

"C'è il Gallo per il Galles". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Questa sera l'Italia, calcio d'inizio alle 18, si gioca il primo posto nel girone A a Roma contro il Galles. Il commissario tecnico Roberto Mancini effettuerà qualche variazione nella formazione con l'attaccante del Torino Andrea Belotti che dovrebbe partire dal primo minuto al centro dell'attacco.

Aumento di capitale Juve - La notizia ha iniziato a circolare nella giornata di ieri. Dovrebbe essere previsto per l'autunno l'aumento di capitale da parte della Juventus per far fronte alla crisi dovuta anche alla pandemia di Covid-19 in corso. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano: "Juve, arrivano 400 milioni".

Rinnovi in arrivo - Intanto l'Inter rilancia. Il presidente nerazzurro Steven Zhang è intenzionato a confermare in blocco tutta l'area tecnica proponendo rinnovi di contratto fino al 2024. Questo il titolo del quotidiano: "Marotta e Ausilio, pronto il rinnovo".