L'Atalanta travolge il Milan, Marani su Tuttosport: "Una lezione di calcio da ricordare"

"Una lezione di calcio da ricordare". Questo è il commento di Matteo Marani su Tuttosport alla sfida fra Milan e Atalanta culminata con il successo per 3-0 degli uomini di Gasperini: "Il Milan è campione d'inverno a dieci anni di distanza dall'ultima volta - si legge -. Quarantatrè punti realizzati, quasi il doppio di un anno fa, quando girò incredibilmente al decimo posto. È un risultato notevole, notevolissimo, per nulla intaccato dalla sonora sconfitta di ieri contro l'Atalanta. Più che una partita, una lezione di calcio offerta da Ilicic e Gasperini. Quando l'Atalanta gioca in questa maniera – concentrata, affamata, veloce – non conosce avversari che possano fermarla. Diciamo pochissimi in campo europeo, vedi l'ultima Champions con il PSG, nessuno in Italia. Ieri, davanti alla Dea, sarebbero caduti in molti".