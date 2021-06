L'Atletico incalza il nuovo agente di Lautaro. Corriere dello Sport: "Marotta chiede 80-90 milioni"

Il Corriere della Sera scrive che il principale indiziato in casa Inter per una cessione è Lautaro Martinez. Un segnale è il cambio di procuratore nel momento in cui veniva trovato l'accordo per il rinnovo: ora è Camano, lo stesso di Hakimi, ed è lui ad aver raccolto i sondaggi di Real e soprattutto Atletico Madrid. A breve è previsto un incontro coi nerazzurri che intendono confermare i precedenti accordi: 4,5 milioni a stagione a salire. Ma se il Toro volesse partire dovrà arrivare un'offerta da 80-90 milioni.