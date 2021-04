L'Inter non si ferma più. Corriere dello Sport: "Ora bastano 13 punti in 8 gare per lo scudetto"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Ora bastano 13 punti in 8 gare per lo scudetto". La classifica nerazzurra recita un +11 sul Milan dopo 11 vittorie consecutive (prima volta in A nelle prime 11 di ritorno) e può assorbire anche un passo falso. La difesa ha fatto la differenza con 27 gol subiti da inizio campionato, proprio come la Juventus. La bravura dell'Inter dovrà essere quella di non rendere questo successo un caso isolato, ma il modo per porre le basi del futuro.