L'Italia sfida il Belgio. Il QS: "Pericolo gigante, un Lukaku da Pallone d'Oro"

Il QS nell'edizione odierna pone i riflettori su Romelu Lukaku. Il belga è un uomo squadra, un simbolo, un leader naturale che quando posta sui social preferisce sempre utilizzare immagini che lo ritraggono in mezzo al gruppo. E' un gigante buono, ma fa paura per stazza e capacità, oltre ad essere in grande forma. Conte e la Serie A lo hanno migliorato tantissimo, ma con Chiellini ha fatto un po' fatica in questi due anni. L'Europeo ha un peso specifico importante, dovesse vincerlo dopo uno scudetto da protagonista sarebbe difficile non riconoscergli il valore individuale della sua impresa. A lui però interessa il giusto, il trofeo di squadra non ha prezzo, tanto più per un Paese ancora orfano di vittorie nella storia competizione.