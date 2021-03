La B fa i conti con il Covid-19: il rush finale segnato dal virus. Le aperture dei quotidiani

Il Covid-19 non arresta la sua corsa neppure nel calcio italiano, e la ripresa del torneo di Serie B dopo la pausa nazionali rischia di essere pesantemente segnata dal virus: a rischio infatti le gare soprattutto dell'Empoli, ma anche a Cremona e Reggio Emilia si contano nuovi positivi.

"Oggi l’ASL ferma l’Empoli: verso il rinvio di due gare", così - in merito a ciò - La Gazzetta dello Sport, che aggiunge poi: "Oggi l’Asl ferma l’Empoli e la corsa alla Serie A diventa ancora più incerta. Il focolaio di Covid-19 esploso nel club toscano nei giorni scorsi ha accertato complessivamente 11 positività (le ultime due sono state quelle di lunedì), tanto da far intervenire l’azienda sanitaria locale che impedirà, come minimo, alla squadra di andare a giocare venerdì a Cremona. Ma anche quella di lunedì, a questo punto, è a forte rischio".

Tuttosport guarda invece all'Emilia, "Reggiana: torna l'incubo Covid" è l'apertura. Nel dettaglio: "Torna l’incubo covid alla Reggiana, in autunno una delle squadre più colpite dal coronavirus, l’unica società dalla Serie A alla D ad aver pagato con un 3-0 a tavolino per non essersi presentata a Salerno. Il club emiliano ha annunciato due positività al covid: si tratta del ds Doriano Tosi e dell’attaccante Luca Siligardi, quest’ultimo risparmiato dal focolaio autunnale perché giunto a Reggio Emilia solo dopo il mercato di riparazione, in prestito dal Parma. Entrambi stanno bene, Tosi di recente non ha avuto contratti significativi con la squadra, risultata per il resto negativa ai tamponi, anche se, in vista della trasferta di Frosinone di venerdì, verranno fatti ulteriori accertamenti".

Chiude poi il Corriere dello Sport: "Empoli, sempre allerta contagiati: probabile rinvio con la Cremonese". "Giornata decisiva quella di oggi per conoscere il destino della sfida in programma venerdì allo stadio Zini di Cremona. La società azzurra ha tempo infatti fino alle 18 di oggi, esattamente 48 ore prima del fischio d’inizio del match, per chiedere l’eventuale rinvio della gara. Nel pomeriggio arriveranno i risultati dei tamponi fatti in mattinata e, a seconda del responso, verrà presa la decisione. Caso vuole che anche gli avversari in questi giorni abbiamo riscontrato un caso di positività all’interno del gruppo squadra, facendo dunque scattare l’allarme anche nello spogliatoio della società lombarda", la chiosa.

Sul quotidiano c'è però spazio anche per la Reggiana, "La Reggiana isola Siligardi e il Ds Tosi", per chiudere: "Il Covid torna a tormentare la Reggiana con due nuovi casi positivi, l'attaccante Luca Siligardi e il ds Doriano Tosi risultati positivi agli ultimi test effettuati. A ottobre il club granata aveva registrato fino a 29 positività tra giocatori e staff tecnico. Entrambi stanno bene. Sono risultati negativi al tampone molecolare tutti gli altri elementi che proseguono regolarmente l’attività".