La C verso la finale playoff: oggi il ritorno del 1° Turno Fase Nazionale. Le aperture

In campo quest'oggi la Serie C, con le gare di ritorno del 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff: cinque partite, dalle quali emergeranno le formazioni che approderanno ai quarti di finale, momento del percorso nel quale subentreranno le seconde classificate di ogni girone (Alessandria, Padova e Catanzaro).

"Ritorno playoff: clou ad Avellino. Il Matelica è decimato dal Covid", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "Si chiude oggi il primo turno nella fase nazionale dei playoff con le gare di ritorno. Il Matelica, malgrado i casi di Covid che hanno decimato la squadra (manca l’allenatore Colavitto, convocati solo 14 giocatori più 4 portieri), sarà regolarmente in campo col Renate. In caso di parità di punti e gol (i gol in trasferta valgono come quelli in casa) passa il turno la squadra che gioca in casa in quanto testa di serie. Ecco il programma:

ORE 17.30 Bari-Ferapisalò (andata (0-1), Modena-AlbinoLeffe (1-0), Renate-Matelica (1-1) e Südtirol-Pro Vercelli (1-2)

ORE 20.45 Avellino-Palermo (0-1)".

Fa eco il Corriere dello Sport, "A parità di punti e gol vanno avanti le teste di serie". "Ritorno del primo turno nazionale per i playoff. Da Bolzano ad Avellino passando per Meda, Modena e Bari: qui si disputano le sfide decisive per la qualificazione al secondo turno, con Sudtirol, Avellino, Renate, Modena e Bari che ospitano, rispettivamente, Pro Vercelli, Palermo, Matelica, AlbinoLeffe e FeralpiSalò. Dopo i risultati dell'andata e tenuto conto delle rispettive posizioni di classifica si qualificano il Modena anche se perde con un gol di scarto, FeralpiSalò, Renate, Pro Vercelli e Palermo anche con un pari, Bari, Matelica, Sudtirol e Avellino se vincono, l'AlbinoLeffe se vince con un margine di almeno due reti", la chiosa.

Più dettagliato Tuttosport, che analizza varie situazioni, a cominciare da Bari-Feralpisalò: "Auteri: «Bari feroce». Pavanel: «No calcoli»".

E si passa poi al delicato confronto tra Palermo e Avellino: "Braglia si difende: «Accuse non vere»". Sulla questione: "L’Avellino punta il Palermo e ripensa agli episodi negativi che hanno decretato la sconfitta dell’andata (1-0). Tensione alle stelle, Piero Braglia ha risposto, infastidito, ad alcune notizie apparse su testate online, le quali raccontavamo di un presunto atteggiamento violento o antisportivo avuto dal tecnico biancoverde. Braglia è finito nel mirino per non aver salutato, a fine gara, il centrocampista del Palermo, Jeremie Broh".

Attesa anche per Sudtirol-Vercelli, "Modesto teme l'Alto Adige. «Anche senza Vecchi è una squadra esperta»", così come per Modena-AlbinoLeffe: "Matteassi: «Nulla è sicuro». Zaffaroni: «Possiamo farcela»".

Si chiude con Renate-Matelica: "Diana non specula, ma Virgili ci crede".