La Coppa d'Africa spaventa Pioli. Gazzetta: "Ricambi per Kessie-Bennacer, 3 nomi dalla Francia"

"Ricambi per Kessie e Bennacer, 3 nomi dalla Ligue 1", titola stamane La Gazzetta dello Sport. Le urgenze sono altre in casa Milan, ma il tema Coppa d'Africa è già caldo per i rossoneri. Tra il 9 e gennaio ed il 6 febbraio Pioli perderà la sua coppia centrale di centrocampo e così la società sta già pensando a nuovi innesti nel reparto nevralgico. Fofana del Monaco, Kamara del Marsiglia e Camara del Saint-Etienne, un trio di classe 1998/1999 già protagonisti in Ligue 1.