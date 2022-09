La difesa della Roma è blindata. Il Messaggero: "Con Ibanez non si passa"

"Con Ibanez non si passa". Il Messaggero in edicola questa mattina celebra Roger Ibanez, insostituibile difensore della Roma di Mourinho. Una crescita esponenziale con lo Special One in panchina, tanto da meritare la prima convocazione con il Brasile. Ibanez ora sogna il Mondiale: "Sono in Nazionale grazie a José"