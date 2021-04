La domenica d'oro di Venezia e Reggina: le aperture dei quotidiani sportivi

Si chiuderà questa sera con ChievoVerona-Pisa la 33^ giornata del campionato di Serie B, che ha preso il via venerdì, e ha visto ieri giocarsi le prime gare che portano alla conclusione odierna del turno. Una domenica d'oro per Venezia e Reggina, due delle formazioni rivelazioni della stagione: per i lagunari ora è quarto posto e corsa verso il secondo, per i calabresi è vicinissima la zona playoff.

"È un Venezia da corsa: tris al Cosenza e 4° posto", così La Gazzetta dello Sport, che aggiunge "Il Venezia sfata il tabù del Penzo, domina il Cosenza e conquista tre punti che lo proiettano al quarto posto in classifica. E’ finita 3-0 a Sant’Elena, dove i lagunari non vincevano da tre partite nelle quali avevano raccolto solo sconfitte. Quella di ieri sera è stata una sfida a senso unico, perché i calabresi non sono sostanzialmente pervenuti". Spazio poi alla formazione di mister Marco Baroni: "La Reggina scatta: 2 gol in 6’ piegato il Vicenza, playoff vicini". Nel dettaglio "È un successo pesantissimo quello costruito dalla Reggina al Granillo con il Vicenza. I ragazzi di Baroni tornano a vincere in casa e coltivano in maniera decisiva le speranze playoff, con il posto utile che diventa sempre più vicino".

Gli fa eco il Corriere dello Sport: "Reggina ambiziosa, Baroni è da playoff". "Quasi uno spareggio tra Reggina e Vicenza. [...] La Reggina, con merito, vince scrollandosi di dosso una pericolosa rivale per l’aggancio ai playoff. Da oggi, a salvezza raggiunta, Baroni ed i suoi calciatori possono alzare lo sguardo verso un obiettivo ambizioso ma mai come ora possibile". Alza lo sguardo anche Paolo Zanetti, "Il Venezia sale forte: il Cosenza dura poco", e sulla gara: "Il Venezia supera la prova di maturità rifilando un ineccepibile 3 a 0 al Cosenza. Risultato che vale il sorpasso al Monza e il quarto posto in classifica. Rimane difficile invece la situazione dei calabresi, da lodare per l’atteggiamento ma incapaci di concretizzare le buone intenzioni. Contro una squadra come il Venezia la differenza l’ha fatta soprattutto il netto gap qualitativo".

Su questo anche Tuttosport: "Il Venezia vola, il Cosenza trema". "Il Venezia si è preso la partita che doveva vincere dopo tre sconfitte di fila al Penzo. Ha creato più del Cosenza, ma soprattutto ha segnato tre volte. [...] Insomma, tanto Venezia e poco Cosenza. Con la qualità superiore dei lagunari a fare la differenza. Così la squadra di Zanetti scavalca il Monza salendo al quarto posto in classifica. Il Cosenza assiste inerme al sorpasso dell’Ascoli con il quale oggi dovrebbe giocarsi i playout. Intanto però il Pordenone rimane a + 5 e la Reggiana è lì, sotto di un punto, prima delle retrocesse del momento".

Spazio poi alla formazione calabrese: "La Reggina sogna i playoff. Travolto 3-0 il Vicenza: la squadra di Baroni sale al 10° posto". "La Reggina rifila tre gol al Vicenza e vola verso la zona playoff. Al Granillo gli amaranto si aggiudicano lo scontro diretto c e compiono un importante passo che li proietta verso un obiettivo finora non dichiarato, ma a questo punto ambito. Giornata negativa per il Vicenza che, meno determinato, subisce per tutto l’arco della gara e fallisce finanche un rigore nella ripresa", la chiosa.