La grande occasione. La Stampa: "Una vittoria con la Svizzera vale gli ottavi"

Oggi è l'Italia a dominare le pagine dei quotidiani. La Stampa evidenzia come sia un lusso per questa Nazionale, che non se lo poteva immaginare, giocarsi il primo posto alla seconda gara del girone. Contro la Svizzera non sarà, come sempre. una partita come le altre perché si porta dietro una rivalità superiore alle rispettive tradizioni che deriva certo dalla vicinanza geografica. I bookmakers hanno abbassato la quota dell'Italia vincente all'Europeo, mentre Verratti scalpita ed oscilla tra panchina e tribuna. Stasera ci saranno 16.000 spettatori con le favorite che si sono già svelate: l'Italia c'è, ma Mancini insegna che bisogna guardare mattoncino per mattoncino.