La guerra di Gigio. Gazzetta dello Sport: "Il Milan non cede, ora Donnarumma cerca casa"

vedi letture

"Il Milan non cede, ora Donnarumma cerca casa", titola La Gazzetta dello Sport. L'addio è arrivato in un giorno di pioggia, con l'arrivo a Linate di Mike Maignan. Gigio Donnarumma, dopo un estenuante tira e molla, ha saputo così di non essere più un giocatore del Milan, mentre i tifosi lo hanno saputo ieri mattina. Qualcuno d’accordo, altri meno, perché un patrimonio è sfuggito di mano al club rossonero. Separazione che era in atto da tempo e a cui il Milan ha dato un'accelerata non accettando le condizioni di Raiola, che chiedeva una commissione da 20 milioni. Colpa di Raiola o colpa di Gigio? Magari di nessuno o di tutti e due.

Aspettare la qualificazione Champions era la scelta più logica, poi è arrivata la domanda di Maldini, a cui Gigio ha risposto: "Faccio quello che mi dice Mino". E allora i margini per un'intesa non esistevano. Visto che gli 8 milioni di ingaggio proposti da mesi non bastavano, il Milan si è messo al riparo con Maignan. Raiola davanti all’offerta del Diavolo aveva ribattuto chiedendo 20 milioni per due anni e poi l’accordo per portare via il giocatore a costo zero, a soli 24 anni. Una specie di affitto di superlusso che al Milan non hanno voluto accettare. Ora Gigio cerca casa. Si parla di Juve, Barcellona, Psg. Non sarà facile, di questi tempi, trovare una collocazione più ricca di quella proposta dal Milan: la Juve dovrebbe prima piazzare Szczesny, il Barça dovrebbe fare lo stesso con Ter Stegen.