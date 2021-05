La Juve alza la Coppa Italia. CorSera: "Pirlo, lo scenario potrebbe cambiare all'improvviso"

Il Corriere della Sera, in edicola, sottolinea che due trofei, Supercoppa e Coppa Italia, per Andrea Pirlo non sono male. Il Maestro è ancora vivo, lo scenario potrebbe cambiare all'improvviso. Il gol decisivo ieri lo ha segnato Chiesa, che con l'allenatore ha avuto molto da ridire ai tempi di Firenze. La magnifica Atalanta non riesce a chiudere il cerchio della grande bellezza, la notte del Mapei è gonfia solo di delusione: la festa è della Juventus che, sull'orlo del burrone, si ritrova squadra. Meglio tardi che mai.