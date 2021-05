La Juve vince la Coppa Italia, il Corriere dello Sport in apertura: "Pirlo, due tituli"

"Pirlo, due tituli". L'edizione odierna del Corriere dello Sport celebra in apertura il trionfo in Coppa Italia della Juventus, che batte 2-1 l'Atalanta e fa festa a Reggio Emilia. Di Kulusevski e Chiesa le reti del successo, ultimo trofeo in bianconero per Buffon. Pirlo rivela: "Mi confermerei, ma non decido io".

Lazio-Torino - "Immobile-Cairo, indaga la Procura", si legge invece in taglio basso. Dopo le accuse al centravanti e la dura replica il patron granata smorza i toni, ma - si legge - la società di Lotito non ci sta. Riflettori accesi dalla FIGC.

Inter - Sempre in taglio basso il quotidiano si occupa delle vicende societarie dei nerazzurri: "Nuovo socio con il 31% del club", si legge. In arrivo il prestito da 257 milioni, lo rivela Bloomberg: il fondo americano Oaktree avrà due consiglieri nel CdA e veto sulle spese. Il termine fissato per la restituzione è di tre anni.