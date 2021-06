La Juventus cambia. La Gazzetta dello Sport: "Con Cherubini mercato più mirato"

Sarà un'estate di cambiamenti per la Juventus: i bianconeri torneranno dopo tre anni ad avere un amministratore delegato. Si tratta di Maurizio Arrivabene, già nel CdA bianconero, al cui fianco lavorerà Marco Storari, entrato in società con il ruolo di Professionals Talent Development, con l'obiettivo di seguire da vicino la crescita dei giovani: dalla prossima stagione l'ex portiere si occuperà più di prima squadra, e risponderà direttamente ad Arrivabene. Cherubini è invece l'erede designato di Paratici, sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: con lui cambierà la strategia sul mercato, votata ad una maggiore sostenibilità e a qualche azzardo in meno, senza più la corsa alle plusvalenze e ai parametri zero. L'idea - prosegue la rosea - è quella di proseguire sulla strada dello svecchiamento. Non a caso, il primo nome fatto da Allegri è quello di Locatelli.