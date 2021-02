La Lu-La sta scrivendo la storia. Gazzetta dello Sport: "Lukaku-Lautaro, spettacolo assicurato"

Come riporta La Gazzetta dello Sport la Lu-La è già storia. La coppia Lukaku-Lautaro risulta nella top five delle più prolifiche di sempre dell'Inter, dopo 23 giornate di campionato. In Italia nessuno tiene il passo, in Europa solo Lewandowski e Muller. Le 57 reti segnate in 23 giornate valgono un podio: solo nel 1949-50 e nel 1950-51 i nerazzurri segnarono di più dopo le medesime giornate. Delle quali, tra l'altro, Lautaro non ne ha saltata neppure una...