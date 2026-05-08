La prima pagina de Il Romanista: "52 sfumature di Gasp. Dubbio in mediana"

"52 sfumature di Gasp" è il titolo di apertura che Il Romanista sceglie oggi per aprire la sua prima pagina, dedicata a Gian Piero Gasperini e ai numeri della sua Roma al primo anno insieme. Lo sprint è arrivato soprattutto in attacco dopo l'arrivo nel mercato di gennaio di Donyell Malen che ha permesso ai giallorossi di essere (almeno per il momento) la quarta squadra del campionato per gol fatti. "Numeri primi. Le statistiche raccontano bene il lavoro del tecnico sul rendimento offensivo della Roma, ora col quarto miglior attacco del campionato. Con Male è arrivato il 'click' decisivo lì davanti", si legge ancora.

Il quotidiano si focalizza poi sul match di campionato contro il Parma in programma al Tardini domenica alle 18 e cruciale per la corsa al sogno Champions League: "Dubbio in mediana. Trigoria. Torna El Aynaoui, ma Cristante e Koné sono favoriti", l'ultimo aggiornamento di formazione del quotidiano a tinte giallorosse.