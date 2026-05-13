Roma, i rapporti tra i Friedkin e Totti si sono raffreddati. Ma il ritorno è ancora possibile

Tra i tanti temi aperti in casa Roma ce n’è uno che continua ad accendere l’immaginazione dei tifosi: il possibile ritorno di Francesco Totti a Trigoria. Una prospettiva che negli ultimi mesi sembrava vicina a concretizzarsi, salvo poi finire improvvisamente in una fase di stallo.

Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Ryan Friedkin nella capitale potrebbe però riportare la questione al centro dei discorsi societari. In passato, infatti, tra la proprietà e Totti c’erano già stati contatti per ipotizzare un rientro dell’ex numero 10 con un ruolo da ambassador del club nella stagione 2026-27, quella del centenario giallorosso. L’idea era stata accolta positivamente anche da Totti, soprattutto perché compatibile con le sue attività esterne, tra contratti pubblicitari e la CT10 Management. I dialoghi con Ryan Friedkin avevano portato a una sorta di intesa preliminare, prima però che tutto si raffreddasse senza ulteriori sviluppi concreti.

Nel frattempo anche Gian Piero Gasperini aveva scherzato sull’argomento in conferenza stampa: “Io a uno come lui un’idea di cosa fargli fare ce l’avrei”. Sullo sfondo resta anche la famosa cena tra Totti e Gasperini dello scorso marzo, episodio che non avrebbe entusiasmato parte della dirigenza romanista. Ma la sensazione è che il tema possa presto tornare d’attualità, magari proprio nei prossimi giorni.