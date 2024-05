La Roma adesso spera nella Champions. Ghisolfi chiamato a sciogliere il nodo centravanti

La vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta fa esultare, indirettamente, anche la Roma, che adesso torna a sperare nella Champions League. Come scritto questa mattina da Il Messaggero, ai giallorossi basterà arrivare sesti e l’Atalanta quinta per avere nella massima competizione europea una sesta italiana. Un traguardo che darebbe alle casse del club circa 40-50 milioni in più da poter investire in un mercato che si preannuncia scoppiettante, dato che la Roma, si legge, sarà chiamata a sostituire diversi partenti.

Intanto nella Capitale è arrivato il nuovo direttore sportivo francese Florent Ghisolfi, già annunciato dal club attraverso una nota pubblicata all’interno dei propri canali ufficiali. È lui che dovrà sciogliere il primo importante rebus: quello che riguarda il centravanti. La Champions, scrive il quotidiano, non cambierà il destino di Lukaku, almeno che il Chelsea non apra ad un altro prestito. Per questo adesso la Roma dovrà decidere se puntare nuovamente su Abraham, affiancandogli un attaccante giovane, o ripartire da zero cedendo anche l’inglese.