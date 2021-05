La Roma piazza il colpo Mourinho. Gazzetta dello Sport: "Ingaggio da 7 milioni a stagione"

"Ingaggio da 7 milioni a stagione", titola La Gazzetta dello Sport su Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Lunedì 26 aprile, Dan e Ryan Friedkin si sono fermati a Londra per affari, ma non solo. Dopo aver fatto sondare il terreno al general manager Pinto, il presidente ha voluto incontrare Josè Mourinho, appena esonerato dal Tottenham. Il summit, svoltosi nella casa londinese di Mourinho, ha messo le basi per il nuovo sogno che la Roma ha saputo prima generare e poi costruire, grazie ad un accelerazione decisiva e complessa, chiusa nella notte tra lunedì e martedì. Così ieri è stata la giornata dei comunicati, prima dell'addio a Fonseca a fine stagione, poi dell'arrivo di Mourinho. E grazie all'eco della notizia il club si è messo in vetrina, e non la mollerà per un triennio visto che il portoghese ha firmato fino al 2024. Il triennale, tra l'altro, attiva anche gli sgravi fiscali, quindi facile ipotizzare che arrivi a 7 milioni più bonus.