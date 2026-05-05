La Roma travolte la Fiorentina, Il Romanista in apertura: "Siamo ancora qua"

"Siamo ancora qua" scrive Il Romanista in apertura su Roma-Fiorentina 4-0. Con una prestazione feroce e travolgente i giallorossi travolgono i viola in una sfida senza storia: Mancini trova il gol del vantaggio in avvio, raddoppia Wesley, Hermoso firma il 3-0 poco dopo la mezz'ora.

Malen è indiavolato e coglie due volte la traversa prima di servire a Pisilli un altro delizioso assist d'esterno per il poker finale. Il resto è pura accademia e solo note liete, fra il ritorno di Dybala e la carica della Sud. La Roma adesso è quinta, a -1 dalla Juventus, e crede nella rimonta Champions.