La Serie C all'esame iscrizioni: il primo step è superato. Le aperture dei quotidiani

Il primo step della nuova stagione di Serie C è ormai in archivio: entro la mezzanotte di ieri doveva esser consegnata la domanda per l'iscrizione al campionato 2021-22, e tutti club chiamati a farlo (escluse le neo promosse dalla D) sono stati adempienti.

Certo, adesso ci sarà l'esame della COVISOC, ma un primo passo è stato fatto.

"Iscrizioni, giunte 51 domande: ora palla alla Covisoc", così il Corriere dello Sport, che ha poi aggiunto: "Alla mezzanotte di ieri si sono chiuse le iscrizioni in Serie C per 51 società su 60 ovvero quelle che hanno conservato la categoria più le retrocesse dalla B mentre le 9 neopromosse dalla D hanno tempo fino al 5 luglio. Le domande presentate nei termini verranno esaminate oggi dal Consiglio Direttivo della Lega Pro per poi essere trasmesse alla Covisoc e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: le due commissioni si esprimeranno entro l'8 luglio, in caso di parere contrario i club potranno ricorrere entro il 13 e il Consiglio Federale deciderà il 15".

Si concentra invece sul Catania, la situazione più delicata tra tutte, La Gazzetta dello Sport: "I tifosi raccolgono 120mila euro e salvano il Catania". Ma c'è spazio poi per il generale: "Sprint iscrizioni col brivido. Il termine fissato alla mezzanotte di ieri sera farà sì che il quadro possa risultare più chiaro solo nel corso della mattinata. La Lega Pro dovrebbe aver ricevuto tutte le 51 domande di iscrizione entro la scadenza – le nove promosse dalla Serie D avranno tempo fino al 5 luglio –, ma sono almeno un paio le piazze (Caserta e Pagani) a rimanere legittimamente in ansia".