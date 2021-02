Lazio-Cagliari, la moviola del Corriere dello Sport: "Sbagliato il giallo a Correa"

vedi letture

Il Corriere dello Sport giudica sufficiente la direzione di gara di Irrati in Lazio-Cagliari. Nessun dubbio sulla regolarità della rete che ha deciso la partita, non ci sono azioni fallose in quella che porta il pallone a Milinkovic prima dell'assist per Immobile. A inizio gara, occasione per il centravanti biancoceleste, il cui tiro finisce oltre la traversa; l'assistente numero due, Zingarelli, segnala l'offside a fine azione, corretto. Qualcosa da rivedere nella gestione tecnico-disciplinare del match, perché rischia il giallo Pavoletti quando allunga il piede proprio mentre Musacchio cerca di colpire di testa. Corretto invece non prendere provvedimenti sul contatto Lykogiannis-Milinkovic, entrambi vanno sul pallone, il contatto è una conseguenza. Esagerata l'ammonizione per Correa: di gioco lo scontro con Cragno, Correa fa anche per fermarsi.