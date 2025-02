Lazio, da riserva a titolare inamovibile: la parabola di Mario Gila. E per il rinnovo c'è tempo

Da difensore di scorta a titolare inamovibile. La parabola di Mario Gila in casa Lazio è di quelle da sogno. Il difensore spagnolo arrivato dal Real Madrid ha piano piano saputo aspettare il suo momento diventando adesso una pedina molto importante per mister Marco Baroni. Nel corso di questa stagione, il ragazzo ha collezionato 26 presenze fra campionato ed Europa League segnando una rete in ciascuna competizione. Adesso il discorso principale è legato al suo rinnovo di contratto per il quale però non c'è assolutamente fretta.

L’incontro con Fabiani

Ad inizio mercato il direttore sportivo Fabiani ha incontrato l’agente del calciatore Alejandro Camano, lo stesso di Lautaro Martinez, per un incontro tradizionale e senza trattativa. I biancocelesti non possono forzare la mano con le parti che, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si raggiorneranno alla fine della stagione la prossima estate.

La situazione

Al momento il giocatore non è in scadenza di contratto, anzi. E’ blindato fino al 2027 e guadagna un milioni di euro più bonus a stagione. L’intenzione, segno di grande maturità da parte del ragazzo, è quella di non avanzare richieste ma le prossime mosse dipenderanno dalle richieste sul mercato. Se non ce ne saranno allora molto probabilmente si andrà al rinnovo di contratto.