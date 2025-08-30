Ufficiale
Palermo, Inzaghi ha il suo jolly in mezzo al campo: dall'Atalanta arriva Giovane
Filippo Inzaghi ha il suo jolly in mezzo al campo. Il club rosanero ha infatti comunicato l'acquisto di Samuel Giovane dall'Atalanta, di seguito la nota del club:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Samuel Giovane.
Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive.
A Samuel il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
