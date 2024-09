Lazio e Mondiale, il Taty Castellanos in missione. E quella valutazione da 50 milioni...

Al minuto 89 di Argentina-Cile è arrivato l'esordio con la maglia della nazionale argentina per El Taty Castellanos. L'attaccante della Lazio, dopo una stagione vissuta in alternanza con Ciro Immobile, si sta prendendo la scena con reti e prestazioni e dopo il debutto in Nazionale punta a rimanere nel gruppo dell'Albiceleste almeno fino al 2026, per giocare il Mondiale, e punta a essere un punto di riferimento per Baroni e Scaloni.

Come sottolineato da Il Messaggero, è partita dunque la missione del Taty che è in rampa di lancio, sente la fiducia del nuovo allenatore Marco Baroni e punta a sdebitarsi a suon di prestazioni e di gol, in maniera tale che la valutazione di 50 milioni di euro fatta in estate dal ds Fabiani per allontanare le pretendenti non sia più considerata un'utopia.