Lazio, Immobile c'è. Il Messaggero: "Sarà in campo, ma il bicipite femorale va tenuto d'occhio"

Il Messaggero analizza la Lazio e come arriva la squadra di Sarri alla sfida con lo Spezia. Partendo da Immobile che ieri era subito in campo. Scattante, a lucido, vuole esserci a ogni costo per superare i 187 gol . Il bicipite femorale malconcio dovrà comunque essere tenuto d'occhio. Lo sa bene, Sarri, pronto sì a schierarlo, ma tenendo ancora in considerazione i piani b Cancellieri e Pedro. Il tecnico vuole regalare un successo al presidente Lotito, ma chiede ancora in cambio un terzino sinistro a gennaio: è in ballo Parisi dell'Empoli, e c'è Valeri in risalita.