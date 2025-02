Lazio, la Champions decide il futuro dei big: Rovella, Tavares, Castellanos e Gila in vetrina

"A gennaio non abbiamo ceduto big per provarci, a luglio sarà diverso" ha detto il ds della Lazio Marcello Fabiani. Oltre 50 milioni di euro sono già stati impegnati per i precedenti acquisti, la qualificazione in Champions League diventa fondamentale per evitare le cessioni dei migliori per coprire le spese senza sacrifici tecnici, sottolinea Il Messaggero oggi in edicola.

In base ai soldi che entreranno a fine stagione da campionato ed Europa si capirà se il percorso di crescita avrà un impulso immediato oppure se si farà un passo alla volta. Dal Taty Castellanos al centrocampista Rovella passando per il centrale Gila e per il laterale Tavares: tanti big della Lazio in vetrina e che potrebbero partire in caso di offerta importante senza qualificazione alla prossima Champions.