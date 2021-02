Le aperture in Inghilterra - Klopp, derby con Ancelotti: non sarà 'VANdetta'. Aguero avvisa Pep

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 20 febbraio 2021, si parla principalmente del derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton. All'andata l'infortunio di Van Dijk ma per Klopp non sarà il derby della vendetta. Spazio anche al mercato con Sergio El Kun Aguero che avvisa il Manchester City: "Potrei andare via al termine della stagione" dice l'argentino. Calcio diviso sulla questione razzismo. Zaha non si inginocchierà più: "È degradante. Sono orgoglioso di essere nero, resto in piedi".

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

The Daily Telegraph: "Player ignore Zaha plea to stop taking the knee"

The Guardian: "The rematch"

The Times Sport: "I could leave this summer, says Aguero"

Mirror Sport: "Klopp: 'No VANdetta'"