Le aperture inglesi - Benitez per riconquistare l'Everton. Lo United su Trippier

Di seguito le aperture inglesi di oggi, giovedì 15 luglio:

The Guardian

"Benitez prova a conquistare i tifosi dell'Everton"

Si è tenuta ieri la conferenza di Rafa Benitez come nuovo tecnico dell'Everton, dopo le tante polemiche relative al suo passato sulla panchina del Liverpool. "Conosco questo club, la sua storia e la sua tradizione oltre che l’ambizione di tifosi e proprietà. Per me è una grande sfida e opportunità allenare questo club e lotterò come ho sempre fatto in tutti i club che ho allenato", le parole del tecnico.

Star Sport

"Combatterò per conquistare l'Everton"

Sempre Rafa Benitez, che si dice deciso a conquistare il cuore dei tifosi e non ha paura dei pochi fan ostili, che si sono rivolti a lui anche con striscioni pesanti, che non sono passati inosservati.

The Daily Telegraph

"Lo United pensa a Trippier"

Il terzino vuole tornare in Premier League ed i Red Devils ci pensano.