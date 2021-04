Le aperture inglesi - Chelsea in semifinale. Liverpool, il "piano perfetto" per eliminare il Real

Le aperture inglesi di oggi, mercoledì 14 aprile 2021.

Metro

"Un piano perfetto"

L'esterno del Liverpool Robertson crede nella rimonta contro il Real Madrid: "Possiamo farcela, ma non dobbiamo sbagliare nulla". In taglio alto c'è spazio anche per il Chelsea, che vola in semifinale nonostante la sconfitta per uno a zero contro il Porto.

Daily Mail

"Make it a full English!"

Il due a zero dell'andata consente al Chelsea, sconfitto di misura dal Porto a Siviglia, di volare in semifinale di Champions: Manchester City e Liverpool possono raggiungere la squadra di Tuchel?

Mirror

"Fatemi vedere i veri Reds"

L'appello di Jurgen Klopp, che alla vigilia della sfida contro il Real Madrid ha caricato così la sua squadra: nel mirino c'è un altro ribaltone europeo dopo quello di due anni fa contro il Barcellona.