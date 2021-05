Le aperture inglesi - Finale Champions tra Wembley e il Portogallo. Fulham in Championship

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 11 maggio:

Metro Sport

"Lo scambio per la finale di Champions in dubbio"

Non si giocherà in Turchia la finale di Champions e questo è certo, ma la nuova sede resta in dubbio. Wembley spinge, ma i controlli ai confini del Regno Unito restano severi e così al momento in testa va il Portogallo.

"E' finita"

Il Fulham retrocede in Championship con tre turni di anticipo dopo essere stato sconfitto per 2 a 0 dal Burnley.

The Daily Telegraph

"Il percorso dei VIP potrebbe fare naufragare l'idea Wembley"

Dieci giorni di quarantena all'ingresso in UK, questo prevede il protocollo attuale. E così diventa impossibile ospitare la finale di Champions, con tutti i personaggi famosi al seguito, che sarebbero così chiamati a due settimane di isolamento nel Regno Unito. E così prende quota l'idea Portogallo.

Mirror Sport

"Boris blocca la finale di Champions"

La UEFA avrebbe accettato di spostare la finale di Champions a Wembley, ma il governo inglese rifiuta di addolcire le normative per l'ingresso in UK.