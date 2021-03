Le aperture inglesi - Fine di un'era: Aguero lascia il City. Prove di riapertura negli stadi

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 30 marzo:

Daily Express

"Aguero lascerà il City"

Sono passati dieci anni dall'arrivo del Kun Aguero al Manchester City ed è di ieri la notizia dell'addio a fine stagione. La fine di un'era in casa Citizens, con il Kun che in un emozionante messaggio ha comunicato la scelta ai tifosi. Il re dei marcatori del City lascerà dunque la squadra a fine stagione, e a 33 anni potrà fare gola a tanti.

"2000 a Wembley"

Iniziano le prove di riapertura in Inghilterra, con 2000 tifosi che potrebbero a breve entrare a Wembley per la FA Cup. Una prima piccola riapertura, frutto dell'allentamento delle restrizioni nel Regno Unito.

Mirror Sport

"Lewandowski out contro l'Inghilterra"

I Tre Leoni si giocheranno tanto del passaggio al Mondiale nella sfida con la Polonia. E la Polonia non potrà contare su Robert Lewandowski, che ha rimediato un infortunio al legamento collaterale del ginocchio: uno spauracchio in meno per il CT Southgate.

"AguerGo"

Lascerà il City dopo dieci anni e stamani i titoli sono tutti per lui: il Kun Aguero. E' tempo di saluti e di cercare nuove esperienze per l'attaccante argentino.