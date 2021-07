Le aperture inglesi - Harry Kane suona la carica: "Possiamo trionfare in casa"

Le aperture inglesi di oggi, martedì 6 luglio 2021.

Mirror

"It's wow or never"

Il quotidiano carica l'Inghilterra in vista della semifinale di domani contro la Danimarca e riporta un'intervista a Harry Kane: "Per alcuni di noi potrebbe essere l'ultima occasione per trionfare in casa".

Daily Star

"Once in a lifetime"

L'argomento è ovviamente quello della semifinale tra Inghilterra e Danimarca, che può portare gli inglesi in finale tra le mura amiche. Ed Harry Kane carica i suoi per mantenere alta la concentrazione e non sprecare l'opportunità di trionfare in casa.

Metro

"No more years of hurt"

Il quotidiano riporta le parole di Maguire in vista della semifinale contro la Danimarca. Il difensore dichiara che la squadra sente il calore dei tifosi e può scrivere un'altra pagina di storia.