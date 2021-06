Le aperture inglesi - Il Chelsea pronto alla battaglia per Lukaku. Giornata di scelte per Southgate

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 1 giugno:

Mirror Sport

"Nervous weight"

Momenti di tensione per Gareth Southgate che entro stasera dovrà comunicare la lista dei 26 per Euro2020, tagliando ben 7 giocatori. A serio rischio anche Alexander Arnold.

Daily Express

"Chi è per il salto in alto?"

Duro lavoro nel ritiro dell'Inghilterra in vista dell'Europeo mentre il CT prepara il grande taglio. Oggi è il grande giorno della scelta.



"Il Chelsea pronto alla battaglia per Lukaku"

Non è più un mistero, Tuchel ha chiesto Lukaku alla dirigenza del Chelsea. E così il patron Abramovich potrebbe presentarsi alle porte dell'Inter con un'offerta veramente importante: il centravanti nerazzurro è valutato 100 milioni di euro.



Sun Sport

"Chiamata alle armi"

Giornata complicata per Gareth Southgate, che dovrà oggi fare le sue ultime scelte in vista dell'Europeo. Una pressione importante sul CT che ha rivelato: "Alcuni anni fa non presi questo ruolo proprio per evitare momenti come questo".